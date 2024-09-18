نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفوجراف.. أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، لقاءًا موسعًا مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التي تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة.

وجاء أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم كالتالي:

- التعليم ليست قضية الوزارة وإنما قضية وطن

- مصر تضم ٥٥٠ ألف فصل ولدينا عجز في ٢٥٠ ألف فصل و٤٦٠ ألف معلم

- المعلم لا يستطيع أن يدرس لـ ١٥٠ طالبا في فصل مساحته من ٤٥ ل ٥٠ متر مربع

ـ وضعنا آليات لخفض الكثافات في الفصول

- المعلم المصري أهم مهنة في المنظومة التعليمية

- نسبة حضور طلاب المرحلة الثانوية كانت ما بين 10 إلى 20%

-الوزارة تسعى جاهدة لانتظام حضور طلاب مراحل النقل

- العام الدراسى الجديد سيشهد وصول كثافة الفصول إلى أقل من خمسين طالبا