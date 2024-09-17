نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: كثافات الفصول ببعض المدارس في مصر تعدت 250 طالبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، إن المنظومة التعليمية في مصر تضم ٥٥٠ ألف فصل، بينما هناك عجز في ٢٥٠ ألف فصل، وتبلغ قوة التدريس من المعلمين في الفصول ٨٥٠ ألف معلم في حين أن هناك عجز في أعداد المعلمين يبلغ ٤٦٠ ألف معلم.

وأضاف الوزير: كما أن كثافات الفصول في بعض المدارس في مصر تعدت ال٢٠٠ و٢٥٠ طالبا مثل الخصوص والخانكة بالقليوبية، وبلغت كثافات الطلاب في معظم مدارس إدارات الجيزة ١٥٠ و١٦٠ طالبا في الفصل، فضلًا عن أن متوسط عدد الطلاب في الغالبية العظمى من المدارس يبلغ ما بين ٨٠ و٩٠ طالبا وذلك في التعليم الحكومي.



وأكد وزير التربية والتعليم، أنه من أجل وجود عملية تعليمية حقيقية في الفصل، فإن أي معلم لا يستطيع تحت أي ظرف أن يدرس ل ١٥٠ طالبا في فصل مساحته من ٤٥ ل ٥٠ مترا مربعا، لذلك كان حتميًا علاج هذا الوضع من خلال مواجهة تحدي الكثافات الطلابية بوضع عدد من الآليات المختلفة التي تستهدف خفض هذه الكثافات، وذلك وفقا لطبيعة كل إدارة تعليمية.