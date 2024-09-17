نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة يحدد مواعيد دخول طلاب الصفوف الدراسية لتخفيف الكثافات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بأن مواعيد دخول الصفوف الدراسية لتخفيف الكثافات أثناء بداية العام الدراسي مع مراعاة انتظام الصفوف الدراسية طبقا لمواعيد محددة.

وذلك بناء على تعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتخفيف الكثافات الطلابية داخل المدارس.

وشدد وكيل تعليم الجيزة، على انتظام الطلاب بجميع مدارس تعليم الجيزة بداية من يوم السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤.