نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبدأ من 150 جنيها.. مترو الأنفاق يعلن قيمة اشتراكات الطلبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الشركة للمصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بيانا بشأن أسعار التذاكر والاشتراكات، مؤكدة أن ما يتم تداوله من خلال صفحة وهمية على فيسبوك بشأن طرح اشتراكات مجانية وتخفيض أسعار التذاكر والاشتراكات، لا أساس له من الصحة.

وحذرت الشركة من التعامل مع تلك الصفحة التي لا تمت بصلة لمترو القاهرة، مؤكدا أنها صفحة وهمية، وليس له مسؤولية عنها وعن ما يتم نشره من خلالها، حيث تم غلق الصفحة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها والمسئولين عن إنشائها.

وناشدت الشركة، جمهور الركاب بالخط الأول والثاني التواصل معهم عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أو عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg، وذلك لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والتستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق.

وأعلنت الشركة، عن أسعار التذاكر بفئاتها المختلفة وهي كالتالي:

● تذكرة منطقة واحدة بعدد 9 محطات بقيمة 8 جنيهات.

● تذكرة منطقتين بعدد 16 محطة بقيمة 10 جنيهات.

● تذكرة ثلاث مناطق بعدد 23 محطة بقيمة 15 جنيها.

● تذكرة أربعة مناطق بعدد أكثر من 23 محطة بقيمة 20 جنيها.

● تذكرة ذوي الهمم جميع المناطق بعدد أكثر من 23 محطة بقيمة 5 جنيهات.

وأوضحت أن أسعار الاشتراكات الجمهور والطلبة وجميع الفئات الأخرى بنفس الأسعار التي تم الإعلان عنها بالموقع الرسمي للشركة.

وتابعت أن لم يتم إجراء أي زيادات عليها، كما ادعت تلك الصفحة الوهمية، مؤكدة أنه منذ أمس تم البدء في استخراج اشتراكات الطلبة بمختلف المراحل التعليمية والتي جاءت بنسبة تخفيض تتراوح بين 88% حتى 91% وهي كالتالي:

● اشتراك طلبة منطقة واحدة لمدة 3 شهور بقيمة 150 جنيها.

● اشتراك طلبة منطقتين لمدة 3 شهور بقيمة 200 جنيه.

● اشتراك طلبة ثلاث وأربع مناطق لمدة 3 شهور بقيمة 250 جنيها.

● اشتراك طلبة خمس وست مناطق لمدة 3 شهور بقيمة 300 جنيه.