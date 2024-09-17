نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يفتتح معرض أهلا مدارس بأرض دار الكتب بالطالبية بتخفيضات 30% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة معرض "أهلا مدارس" بأرض دار الكتب بالطالبية فيصل بحي بولاق الدكرور مقام علي مساحة ٢٠٠٠م٢ لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية والسلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم بتخفيضات تصل إلى ٣٠ % وذلك بمشاركة ٥١ عارضًا بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة.

وقال المهندس عادل النجار إن المعرض يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية والسلع الغذائية الاستراتيجية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية والتخفيف عنهم لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير جميع احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة.

وأوضح محافظ الجيزة أن المعرض يضم العديد من الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية لتعميق التصنيع المحلي وتقديم كل الدعم للصناعة المحلية في مختلف المجالات التي تهم المواطنين.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الجيزة أروقة المعرض مؤكدًا على الشركات العارضة بالالتزام بنسبة التخفيضات على المنتجات المعلن عنها طوال فترة المعرض مع تخفيض أسعار الكشاكيل والشنط المدرسية، لافتآ بأن هناك بعض المستلزمات تصل نسب التخفيض إلي ٥٠ %.

كما أشاد المحافظ بمستوى المنتجات المعروضة موجها الشكر لجميع القائمين على تنظيم المعرض والعارضين المشاركين متمنيًا التوفيق لهم.

وثمن محافظ الجيزة التعاون والمثمر مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة الذي أسفر عن إقامة العديد من المعارض والمنافذ السلعية بأسعار مخفضة والتي ساهمت في تخفيف العبء عن كاهل الأسر.

ومن جانبهم أشاد المواطنون بجودة المنتجات والسلع المعروضة وبشمول المعرض على كافة السلع والأدوات المدرسية التى يحتاجها الطلاب خلال العام الدراسى.

رافق محافظ الجيزة خلال الافتتاح اللواء شاكر يونس السكرتير العام والساده محمد نور السكرتير العام المساعد محمد مرعي رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة وأعضاء مجلس الإدارة والنواب عبدالله غراب، محمد هداية، سرور الصباح، عمرو منير، وائل ناصر، خالد سالم والسيد بلاسي مدير مديرية التموين والدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري ومحمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم وحامد سلامة رئيس حي الطالبية وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

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