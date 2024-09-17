نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل: رشق القطارات بالحجارة ظاهرة سلبية خطيرة تسبب أضرارا كبيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالبت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المواطنين بالمشاركة معها في مواجهة مخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة والمساهمة معها في الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك للشعب، والذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

يأتي ذلك بعد تكرار هذه الظاهرة الخطيرة على الرغم حملات التوعية المستمرة التي تنفذها وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى عقد ندوات توعية من قبل مسئولي هيئة السكك الحديدية بمدن ومحافظات الجمهورية المختلفة بحضور رؤساء مراكز تلك المدن ومفتشي إدارة الأوقاف بالإضافة إلى وكلاء وزارة التربية والتعليم وعدد من الأهالي والمواطنين بها.

واستهدف ذلك التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من كافة طوائف المجتمع في التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة وتوعية الأطفال بمخاطرها السلبية التي تتسبب في تعريض حياة الركاب وسائقي القطارات للخطر، وتعطيل مسير القطارات وإلحاق أضرار بها والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

وتهيب الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية، بالمواطنين، بالمشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة للحفاظ على الركاب وسائقي القطارات والحفاظ على الممتلكات العامة من جرارات وعربات ولعدم تعطيل مسير القطارات.