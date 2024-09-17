نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسبوع المقبل.. انطلاق الدراسة بالعام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينطلق العام الدراسي الجديد 2024/2025، يوم السبت القادم 21 سبتمبر 2024 وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في عدد من محافظات الجمهورية، بينما ستنطلق في جميع المحافظات بشكل كامل من يوم الأحد 22 سبتمبر 2024.

وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسي الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربي والقوميات 21 سبتمبر الجاري وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالي 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

