نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيبات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد: تركيز على حل مشاكل الكثافات وتطوير المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع الترتيبات الخاصة بالأسبوع الأول من الدراسة.

جاء ذلك خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية، حيث أشار إلى أن الاستقرار الكامل في العملية التعليمية سيحدث بعد مرور أسبوعين من بدء الدراسة.

جهود الوزارة لحل مشاكل المدارس وتخفيف الكثافات

خلال حديثه، شدد الوزير على أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لحل التحديات التي تواجه المدارس، وخاصة مشكلة الكثافات الطلابية في الفصول.

وضرب مثالًا بمدارس محافظة القليوبية، مشيرًا إلى أنها تعاني من ارتفاع كبير في عدد الطلاب بالفصول، وهو ما تسعى الوزارة لحله من خلال خطط التوسيع وبناء مدارس جديدة، وكذلك تحسين توزيع الطلاب بين المدارس المختلفة.

الهدف من هذه الخطط هو تقديم تجربة تعليمية أكثر كفاءة وراحة للطلاب، حيث تعكس الكثافات العالية تأثيرًا سلبيًا على جودة التعليم وعلى قدرة المعلمين في إيصال المعلومة بشكل فعال.

المدارس اليابانية: نموذج تعليمي متفوق

في حديثه عن المدارس اليابانية في مصر، أكد وزير التربية والتعليم أن هذه المدارس تمثل واحدة من أقوى نظم التعليم في البلاد.

وأوضح أن النظام التعليمي الياباني يعتمد على تقديم تعليم شامل وتربوي يركز على تنمية مهارات الأطفال بشكل متوازن بين الجوانب الأكاديمية والأنشطة الأخلاقية والبدنية.

وأشار الوزير إلى أن النظام التعليمي في هذه المدارس يعد "فوق الممتاز"، حيث يوفر للطلاب بيئة تعليمية تساعدهم على تطوير مهاراتهم الشخصية والاجتماعية بجانب التحصيل الأكاديمي.

اصبحت تلك المدارس محل اهتمام الكثير من أولياء الأمور الباحثين عن تعليم متكامل لأبنائهم.

إلزام المدارس الدولية بتدريس التاريخ واللغة العربية

أعلن الوزير عن قرار يلزم المدارس الدولية بتدريس مادتي التاريخ واللغة العربية.

وأوضح أن هذا القرار يُعتبر ضرورة وطنية تهدف إلى ترسيخ الانتماء لدى الطلاب وتزويدهم بالمعرفة التاريخية والثقافية عن مصر.

وشدد الوزير على أن تدريس هذه المواد لن يكون شكليًا، بل سيتم ضمهما إلى مجموع الدرجات النهائية للطلاب في المدارس الدولية، لضمان الاهتمام الجدي بتلك المواد.

يأتي هذا القرار استجابة للانتقادات التي تواجه بعض المدارس الدولية بعدم التركيز على تدريس المواد التي تساهم في تعزيز الهوية الوطنية.

استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد

إلى جانب حل مشكلة الكثافات وتطوير المدارس، تعمل وزارة التربية والتعليم على مجموعة من الإجراءات لضمان سير العام الدراسي الجديد بسلاسة.

وأصدر الوزير مجموعة من التوجيهات الرسمية لمديري المدارس على مستوى الجمهورية لتكون المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب في الموعد المحدد، مع الاهتمام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب والعاملين بالمدارس.

تركز الوزارة أيضًا على تطوير البنية التحتية للتعليم، سواء من خلال توسيع الفصول الدراسية أو تحسين مستوى التجهيزات التقنية داخل المدارس، مثل الأجهزة اللوحية والمحتوى التعليمي الرقمي.