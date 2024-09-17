نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. “الصحفيين” تناقش التمييز ضد الزميلات بالتعاون مع الاتحاد الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم نقابة الصحفيين من خلال لجنتي الحريات والمرأة حلقة نقاشية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول تعزيز المساواة في العمل النقابي وقطاع الصحافة، وذلك غدً الأربعاء 18 سبتمبر الساعة 10 صباحًا في القاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) بالدور الثالث في مقر النقابة.

تتضمن الجلسة الأولى مناقشات حول الجوانب الأساسية، التي تواجه فيها الصحفيات تمييزًا ضد حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية والمهنية،وتتحدث خلال الجلسة الزميلتان شيرين عبد العظيم، ونهى لملوم، المدربتان بالاتحاد الدولي للصحفيين في مجال السلامة المهنية بما في ذلك سلامة الصحفيات.

وتتضمن الجلسة الثانية مناقشة حول أولويات الدفاع عن حقوق الصحفيات لعام 2024م، وخطة العمل.

وتتضمن الجلسة الختامية مناقشات حول تعزيز مهارات القيادات النقابية الشابة.

يشارك في الحلقة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، ومنير زعرور مدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصحفيين، وعدد من الزملاء الصحفيين أعضاء لجنة الحريات ولجنة المرأة، ومحامون، وباحثون من المهتمين بدعم الحريات الصحفية.