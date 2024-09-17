نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد: طقس حار رطب ونهارًا ومائل للحرارة ليلًا حتى نهاية الأسبوع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع، حيث تشهد البلاد طقسًا حارًا ورطبًا خلال النهار، ومائلًا للحرارة ليلًا، بسبب تأثر البلاد بمنخفض العروض الوسطى وكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا.

تفاصيل حالة الطقس

نهارًا: طقس حار ورطب، حيث تسجل درجات الحرارة 35 درجة مئوية.

طقس حار ورطب، حيث تسجل درجات الحرارة 35 درجة مئوية. ليلًا: يكون الطقس مائلًا للحرارة.

يكون الطقس مائلًا للحرارة. الرطوبة: وصلت نسبة الرطوبة إلى 80% مما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة بنحو 2 إلى 3 درجات إضافية، على الرغم من انخفاض درجات الحرارة بشكل عام.

وصلت نسبة الرطوبة إلى 80% مما يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة بنحو 2 إلى 3 درجات إضافية، على الرغم من انخفاض درجات الحرارة بشكل عام. الرياح: نشاط محدود للرياح الشمالية الغربية، مما يساعد على تحسين الإحساس العام بالطقس في بعض الأوقات.

الأيام المقبلة:

من المتوقع استمرار هذه الأجواء حتى يوم الخميس، مع احتمالية ارتفاع درجات الحرارة بشكل مؤقت بداية من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد المقبل.

حسب الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في نسب الرطوبة اليوم وغدًا، مما يزيد من الإحساس بالحرارة على الرغم من أن درجات الحرارة نفسها تعتبر أقل.

توقعات درجات الحرارة:

الثلاثاء إلى الخميس: درجات الحرارة تصل إلى 35 درجة مئوية.

درجات الحرارة تصل إلى 35 درجة مئوية. الجمعة إلى الأحد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، مع توقع استمرار الطقس الحار والرطب.

نصائح: