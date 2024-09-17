التعليم تُقرر دفع طلاب المدارس الخاصة والدولية 10 جنيهات لصندوق رعاية مدارس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الحصول على مبلغ 10.60 جنيهات من طلاب المدارس الخاصة والمدارس الدولية أيضًا لصالح صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن هذا المبلغ ستورده المدارس بالكامل في حساب صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر ببنك مصر فرع القاهرة رقم 10/1000/10000/17827

ومن المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد 2024/2025، بالمدارس الرسمية والخاصة واللغات يوم السبت القادم 21 سبتمير 2024 في عدد من المحافظات، بينما تبدأ بشكل كامل في جميع محافظات الجمهورية يوم الاحد المقبل 22 سبتمبر 2024.

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسي الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربي والقوميات 21 سبتمبر الجاري وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالي 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.