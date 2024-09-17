انت الأن تتابع خبر وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يستعرضان مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعا، لاستعراض مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات وآليات تنفيذه، وذلك فى إطار استعدادات الدولة لافتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بحضور السيدة هند عبدالحليم، نائبة محافظ الجيزة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولى الهيئة.

وأوضح وزير الإسكان

أنه يجب تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات، بما يتماشى مع القيمة التاريخية والأثرية للمنطقة، حيث إن رؤية الدولة تهدف إلى أن يتم التطوير بشكل متكامل لا يقتصر على المتحف المصري الكبير، بل تطوير محيطه، نظراً لأن تلك المنطقة تمثل إحدى الوجهات السياحية العالمية، ونهدف لجذب الاستثمار السياحي بتلك المنطقة.

وأكد محافظ الجيزة