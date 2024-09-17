نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار عن الساحل الشمالي: نفكر في توسعة مطار العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار إن منطقة الساحل الشمالي واعدة سياحيًا، حيث أنها من أعلى نسب الإنفاق السياحي في مصر وقد استقبلت خلال الفترة السابقة 104 جنسية.

جاء ذلك أثناء لقاء الوزير مع الصحفيين في متحف الحضارة اليوم للحديث عن انجازات واستراتيجيات الوزارة بشكل عام في النهوض بالمجال السياحي في مصر.

وأضاف الوزير أن كل بلاد العالم تضم مناطق تعمل على جذب طبقات معينة، ومن هذه المناطق في مصر الساحل الشمالي بما يضم من مشروعات جديدة مثل العلمين ورأس الحكمة وغيرها.

وقال الوزير إن العلمين صنعت جذب سياحي كبير، حتى أن طلبات العام الجديد جعلتنا نفكر جديًا في توسعة مطار العلمين للوفاء بهذه المتطلبات.