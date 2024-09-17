نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية "التكافل" الطارئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المشرفة على أعمال الجمعية العمومية الطارئة لصندوق تكافل نقابة الصحفيين، انتهاء أعمال الجمعية العمومية، لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر 62 عضوًا فقط.

وكان من المقرر أن يتم إعادة مناقشة تاريخ بدء العمل بالتعديلات الواردة بالدراسة الاكتوارية، التي وافقت عليها الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة بجلستها بتاريخ 28 يوليو 2024، وذلك بناءً على الطلبات العديدة الواردة لمجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.

وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية لصندوق تكافل الصحفيين، مد باب التسجيل في كشوف الجمعية حتى الساعة الثانية ظهرًا، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول؛ حيث من المفترض أن يكون يكون النصاب القانوني للاجتماع الأول صحيحا بحضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق.

يأتي ذلك إعمالًا لنص المواد من 7 إلى 85 من قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ويكون النصاب القانوني للاجتماع الأول صحيحًا بحضور ثلثي عدد أعضاء الصندوق، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الثاني لمدة ساعة، ليصبح الساعة الثانية ظهرًا في نفس اليوم بحضور عدد لا يقل عن ألف عضو أو 25% من عدد الأعضاء أيهما أقل، ولا يُسمح للأعضاء الذين لم تمضى على عضويتهم 6 أشهر بالحضور.