نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البلشي: جريدة العمال رفضت حضور ممثل النقابة مع الصحفيين/ات المحولين/ات للتحقيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، رفض إدارة جريدة العمال التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حضور محامي النقابة للتحقيق الذي عقدته اليوم لعدد كبير من الصحفيين/ات العاملين/ات فيها.

وكانت قد وقعت أزمة في جريدة العمال التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، شهر يوليو الماضي؛ حيث أعرب صحفيو الجريدة غضبهم، مما يمارس ضدهم من ما وصفوه بـ "التعنّت والتعسّف" على خلفيه قرارات مجلس التحرير الحالي، وتقدّموا مذكرة رسمية لنقيب الصحفيين خالد البلشي ومجلس النقابة، تتضمّن ما وصفوه بـ "الانتهاكات المهنية والتنكيل" الذي تعرّضوا له.

وأكد صحفيو العمال قيام المجلس الحالي، بمطالبة الصحفيين/ات بجلب إعلانات للجريدة الورقية والبوابة الإلكترونية، وهو ما يخالف ميثاق الشرف الصحفي.

وأشار صحفيو العمال إلي تعرّضهم/ن للخصم التعسفي من جانب رئيس التحرير ومجلسه، بالمخالفة لقرار الأمين العام لاتحاد عمال مصر، برفع الخصومات التعسفية.

وأفادت المذكرة بقيام المجلس الحالي بتجاهل الزملاء/ الزميلات القائمين/ات على قسم التجهيزات الفنية الخاص بالجريدة، والاستعانة بمكتب خاص، بتكلفة إضافية، الأمر الذي يعد يُهدر موارد الجريدة.