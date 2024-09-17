نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة عن تطوير منطقة الأهرامات: الجمال والخيل سيكون لها مسارين فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إنه بشأن جولات الجمال والخيل في منطقة أهرامات الجيزة سيكون لهم مسارين فقط قريبا وذلك لضبط الأوضاع داخل المنطقة الأثرية لتحسين تجربة الزيارة.

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال مؤتمر صحفي بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية، أنه خلال الفترة المقبلة سيتم حل مجموعة من المشاكل المختلفة في قطاع السياحة والحلول سيشارك فيها مجموعة من الوزارات المختلفة

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أن وزارة السياحة والآثار تخطط لإقامة معارض أثرية في اليابان ولندن ودول أخري سيتم الإعلان عنها لاحقا، وبشأن الترويج السياحي، علق: خلال الفترة المقبلة سيتم الترويج بشكل مختلف ولكل خطة سيكون لها مدير مشروع للترويج، حتى تتمكن إدارة تنشيط السياحة من معرفة نسب الترويج للأماكن الأثرية والسياحة في البلاد المستهدفة.

وفي ذات السياق، قال وزير السياحة: أنه بشأن المتحف المصري الكبير سيتم افتتاح قاعات المتحف تجريبا خلال الفترة المقبلة ماعدا قاعة الملك توت عنخ آمون، معلقًا: قريبا سيتم أعداد فيلم عظيم عن مراكب الملك خوفو والذي تم نقلها من منطقة أهرامات الجيزة إلى المتحف المخصص لها داخل المتحف المصري الكبير.