نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة: نخطط لإقامة معارض أثرية في اليابان ولندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار، إن معارض الآثار المصرية في الدول الأجنبية لها دور كبير في ترويج الآثار المصرية وتاريخها المختلف.

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال لقاء مع صحفيي ملف السياحة والآثار، أن وزارة السياحة والآثار تخطط لإقامة معارض أثرية في اليابان ولندن ودول أخري سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وبشأن الترويج السياحي، أشار إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الترويج بشكل مختلف ولكل خطة سيكون لها مدير مشروع للترويج، حتى تتمكن إدارة تنشيط السياحة من معرفة نسب الترويج للأماكن الأثرية والسياحة في البلاد المستهدفة.

وفي ذات السياق، قال وزير السياحة: أنه بشأن المتحف المصري الكبير سيتم افتتاح قاعات المتحف تجريبا خلال الفترة المقبلة ماعدا قاعة الملك توت عنخ آمون، معلقًا: قريبا سيتم أعداد فيلم عظيم عن مراكب الملك خوفو والذي تم نقلها من منطقة أهرامات الجيزة إلى المتحف المخصص لها داخل المتحف المصري الكبير.