نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البلشي: النقابة لديها معايير ومنهج للدفاع عن الصحفيين/ات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن تقديم النقابة مذكرة حول أوضاع الصحفيين/ات الدين تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي بالقانون، ورصدت النقابة 23 زميل/ة، وتلقّت بعض الاعتراضات بشأن ضم بعضهم/ن للقائمة، ولكن النقابة لها معايير ومنهج واضح للدفاع عن الصحفيين/ات النقابيين وغير النقابيين، والدفاع عنهم/ن.

وأضاف في كلمته خلال الحلقة البحثية التي أعدّتها النقابة اليوم، بشأن خطة إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، أن النقابة دافعت عن الزميل الصحفي المحبوس أحمد الطنطاوي في قضيته الأخيرة، التي كان جزءًا منها سياسي، ولكن الجزء الآخر هو قضية حرية رأي وتعبير.

وأكد "البلشي" أن النقابة لديها أزمة كبيرة في الدفاع عن الصحفيين/ات غير النقابيين/ات، ولكنها تحاول ذلك، باعتبار أنها مظلّة للجميع.