نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصبروط يتفقد 8 مراكز شباب بكرداسة ويصدر عدة قرارات لدعم الأنشطة الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، ضمن جولته 8 مراكز للشباب بإدارة شباب كرداسة.

ورافقه محمد إبراهيم، مدير إدارة الإنشاءات، وأحمد شرف، مدير إدارة الاستراتيجية، أميره أبو النجاح وفتحي عبد المنعم، مدير إدارة كرداسة.

شملت الجولة مراكز شباب "المعتمدية،برك الخيام، ناهيا، كومبره، كفر حكيم، أبو رواش، بني مجدول، كرداسة "

بدأت الجولة بزيارة مركز شباب المعتمدية.

حيث أعلن الدكتور الصبروط أدراج استكمال تشطيبات الملعب الإداري داخل الخطة المالية، وأكد الصبروط على ضرورة استغلال المنطقة الشاغرة لإقامة نادي اجتماعي لخدمة الأعضاء.

كما أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، إلى أهمية استكمال المشروعات الاستثمارية في المركز لزيادة العوائد المالية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

كما شملت الجولة تفقد مركز شباب برك الخيام، حيث تم استغلال حمام السباحة نصف الأولمبي، ووجه الدكتور الصبروط بضرورة تطوير الملعب ليتناسب مع احتياجات الشباب، وفي مركز شباب ناهيا، تم الانتهاء من تجهيزات الملعب الخماسي، وأصدر وكيل الوزارة تعليمات بتسريع إجراءات تسليمه لبدء تشغيله.

وأضاف الصبروط أن الوزارة تسعى لدعم مراكز الشباب بتوفير مساحات إضافية للاستثمار، حيث تم تكليف مدير الإدارة بالعمل على استكمال إجراءات إنشاء حمام سباحة في مركز شباب ناهيا بنظام حق الانتفاع. وفي مركز شباب كومبرة، تم توجيه بإزالة المبنى القديم واستغلال المساحة لخدمة الشباب.

كما أكد خلال تفقده لمركز كفر حكيم وفي إطار استكمال المشاريع، على أهمية استغلال أسوار الملعب بإنشاء محلات تجارية تعود بالنفع على المركز. كذلك دعا إلى تحسين مستوى النظافة في مركز شباب أبو رواش، مع التأكيد على تطوير الملاعب والمبنى الإداري.

وختم الصبروط جولته بزيارة مركز شباب بني مجدول، حيث تفقد الأعمال الجارية لأستكمال الملعب، بالإضافة إلى زيارته لمركز شباب كرداسة لتفقد الملاعب والمباني الإدارية، ووجه بضرورة تنوع الأنشطة واستغلال المساحة الكبيره للمركز لصالح أبناء المنطقة السكنية المحيطة.

وأكد الدكتور محمود الصبروط في تصريحاته على أهمية المتابعة المستمرة لجميع مراكز الشباب بالجيزة، مشددًا على التزامنا بتقديم كل الدعم الممكن لتطوير المرافق والأنشطة الرياضية لخدمة شباب المحافظة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و،المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

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