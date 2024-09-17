جمال عبدالرحيم: الاتحاد الدولي للصحفيين لم يتأخّر عن النقابة طوال الوقت

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أحمد جودة - القاهرة - قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن الاتحاد الدولي للصحفيين، لم يتأخّر عن النقابة طوال الوقت، خاصةً خلال أزمة اقتحام النقابة عام 2016، ثم الفعّاليات، والدورات التدريبية، والورش، والندوات التي تعقدها النقابة طوال الوقت.

وأضاف في كلمته خلال الحلقة البحثية التي أعدّتها النقابة اليوم، بشأن خطة إعداد تقرير الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، أن هذا التعاون قبل أن تدخل النقابة في عضوية الاتحاد.

وتابع: "لدينا ظاهرة في مصر منذ سنوات، ستفتح النقابة الحديث بشأنها، وهي أزمة تواصل الوزارات والجهات والهيئات مع رؤساء تحرير الصحف فقط، وتوقّف تواصلها المباشر ودعوتها للمحررين/ات، وهو ما يخالف مطالب النقابة بإصدار قانون حرية تداول المعلومات.