نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة: تشغيل المتحف الكبير تجريبيًا وافتتاح توت عنخ آمون سيكون رئاسيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار إن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون مرحليًا، حيث سيتم افتتاح كافة أجزاء وقاعات المتحف بشكل تجريبي، عدا قاعة الملك توت عنخ آمون سيكون افتتاحها رئاسيًا.

وجاءت تصريحات الوزير في اللقاء الذي جمعة بصحفيين وإعلاميين ملف السياحة والآثار في قاعة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأشار فتحي إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد من أكبر الصروح الثقافية في العالم وسيتم فتح أجزاء المتحف وقاعاته للزيارة بشكل تجريبي.

وأضاف فتحي في كلمته الافتتاحية بلقاء الصحفيين إن قاعة الملك توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير والتي تضم كل آثار الملك مجتمعة في مكان واحد سيتم افتتاحها رئاسيًا بعد انتهاء فترة الافتتاح التجريبية.

وقال الوزير ان الغرض من اتباع تلك الطريقة في الافتتاح هو الوقوف على تشغيل كل أجزاء المتحف ومراقبة الآداء لتلافي أي وجه من وجوه القصور قبل الافتتاح الكلي.