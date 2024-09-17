نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل نقابة الصحفيين: المرصد المصري للصحافة والإعلام أكثر المؤسسات تميّزًا في ملف الرصد والتوثيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترح وكيل نقابة الصحفيين هشام يونس، أن يستعين تقرير الحريات لنقابة الصحفيين هذا العام، برصد كثير من منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات العاملة في مصر بهذا المجال، والتي قد يكون لديها إمكانات أوسع للوصول لبعض الحالات التي قد لا نستطيع الوصول إليها، والتأكد منها وتضمينها في التقرير، أبرزها مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، وهي المؤسسة المعنية بشؤون الصحافة والإعلام في مصر، وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني والمهني للصحفيين/ات والإعلاميين/ات، والتي تميّزت بشكل كبير في ملف رصد وتوثيق الانتهاكات التي تقع ضدهم/ن.

وقال خلال كلمته بحلقة بحثية نظمتها نقابة الصحفيين من خلال لجنة الحريات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول خطة إعداد تقرير الحريات بالنقابة، إن اللجنة الثقافية بالنقابة، يمكن أن تدخل بعض الأنشطة في ملف الحريات، باعتبار أن مهنة الصحافة مهمة جدًا لاستمرار المجتمع وتطوره في مسألة الديمقراطية، وأن الصحافة مهمة أيضًا للمجتمع، وكشف الفساد فيه.