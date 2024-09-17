نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعى الإذاعية القديرة سميَّة إبراهيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بخالص العزاء في وفاة الإذاعية القديرة سميَّة إبراهيم (رحمها الله) مقدمة برنامج طلائع الإيمان بإذاعة القرآن الكريم، رحمها الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وأن يجعل عملها في إذاعة القرآن الكريم في ميزان حسناتها.

جدير بالذكر أن الإذاعية سميَّة إبراهيم (رحمها الله) عملت بإذاعة القرآن الكريم على مدار سنين طويلة قدمت فيها برامج نافعة ومادة دينية ثرية، ومن بين أشهر برامجها برنامج طلائع الإيمان، وبرنامج القاموس الإسلامي، وبرنامج صوموا تصحوا، وبرنامج الحج معالم ومناسك.