عناصر القوات البحرية تتمكن من إنقاذ ٣ سائحين بريطانيين بنطاق البحر الأحمر

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أحمد جودة - القاهرة - فى إطار جهود القوات المسلحة فى أعمال البحث والإنقاذ تمكنت القوات البحرية من إنقاذ عدد (3) سائح بريطانى الجنسية بعد تلقي بلاغ استغاثة أمس الإثنين، تفيد بفقدانهم أثناء رحلة غطس على متن لنش سياحي أمام مدينة القصير بنطاق البحر الأحمر.

وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بتكثيف أعمال البحث، حيث تمكنت عناصر من الأسطول الجنوبي من إنقاذ المفقودين وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة حتى تسليمهم إلى التوكيل السياحي الخاص بهم.