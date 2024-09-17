نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات " يجتمع بالعاملين بالمصنع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد محمد عيد بكر بأنه في ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات السيد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بعقد اللقاءات الدورية مع العاملين بالشركات والوحدات التابعة، قام المهندس وفيق مجدى شفيق رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠ الحربي) بعقد لقاءًا موسعًا مع العاملين بالقطاعات الإنتاجية والفنية وذلك بمبنى الإنتاج الرئيسى بالمصنع، مستهلًا اللقاء بتوجيه الشكر والتقدير للسيد المهندس / محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى على هذه الثقة بتعيينه رئيسًا لمصنع ( 200 الحربى )، كما قام " مجدى " خلال اللقاء بإستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها حيث قام بحث العاملين علي بذل المزيد من الجهد والعمل الجاد لنهو المشروعات الجاري تنفيذها في الوقت المحدد، معربًا عن تمنياته بأن تشهد الفترة القادمة انطلاقة قوية للمصنع لتحقيق أفضل أداء ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى التصنيع العسكري والمدني.

وعلى جانب أخر حرص رئيس مجلس إدارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات على توجيه التهنئة لفريق المصارعة الرومانية بالمصنع وذلك لفوزهم بالمركز الأول فى مسابقة المصارعة الرومانية والتى تأتي ضمن فعاليات بطولة الشركات رقم ( 57 ) والتي تقام علي ملاعب المدينة الرياضية ببورسعيد خلال الفترة من 8 حتى 18 سبتمبر الجارى تحت رعاية الدكتور/ مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وإشراف الدكتور/ اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

واوضح السيد / محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، أن فريق المصارعة الرومانية لمصنع ( 200 الحربى ) شارك بالبطولة تحت القيادة الفنية للكابتن عبد الحميد محمد البطل الدولي السابق والمدير الفني للفريق وتحت اشراف العقيد/ نبيل عمر المشرف على النشاط الرياضى وبمشاركة كل من اللاعب/ علي عبد الجابر واللاعب/ عزت ميشيل توفيق واللاعب/ محمد حسن محمد واللاعب/ عصام سليمــان عبد ربه واللاعب/ سعيد علــي موسى واللاعـب/ عبد الحميد أحمد إبراهيم.