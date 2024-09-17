نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تعلن مواعيد دخول الطلبة للمدارس في جميع المراحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن تنظيم عملية دخول الطلبة للمدارس لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2024 /2025، حيث سيتم تقسيم صفوف المدارس على أيام أول أسبوع دراسة لتنظيم عملية الدخول والحفاظ على سلامة التلاميذ.



وسيتم تقسيم أيام أول أسبوع دراسة على النحو التالي ثم تنتظم الدراسة لكل الصفوف المدرسية في الأسبوع الثاني للدراسة..

السبت: kg1

الأحد: kg2 - الصف الأول الابتدائي - والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي، وكل ما سبق في الأيام السابقة

الإثنين:الصف الثاني الابتدائي، والصف الثاني الإعدادي، والصف الثاني الثانوي، وكل ما سبق في الأيام السابقة.

الثلاثاء:الصف الرابع والخامس الابتدائي، والصف الثالث الإعدادي والثالث الثانوي وكل ما سبق في الأيام السابقة

الأربعاء: 6 ابتدائي، وكل ما سبق في الأيام السابقة

الخميس: جميع المراحل



وأكدت المديرية أن الهدف من عملية التنظيم هو أمن وسلامة الطلاب في العام الدراسي الجديد والذى يعتبر أولى مسئوليتنا، ولا بد من ضرورة شعور الأسرة المصرية بالاطمئنان على أبنائها أثناء وجودهم في المدارس.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والوقائية بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية لتوفير كافة عوامل الأمن والسلامة لجميع الطلاب



أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسي الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربي والقوميات 21 سبتمبر الجاري وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالي 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.