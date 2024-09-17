"2000 طالب يستهلون الكشف الطبي بجامعة حلوان وسط إجراءات مشددة

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت جامعة حلوان أمس استقبال طلابها المستجدين لإجراء الكشف الطبي للعام الدراسي الجديد 2024-2025، وسط إجراءات تنظيمية وصحية مشددة،تأتي هذه الخطوة في إطار استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وضمان توفير بيئة آمنة وصحية للطلاب.

في اليوم الأول من فعاليات الكشف الطبي، شهدت الجامعة إقبالًا كبيرًا من الطلاب، حيث بلغ عددهم 2000 طالب وطالبة. تم توزيعهم بالتساوي بين مبنى 3 المخصص للطلاب الذكور، ومبنى 4 المخصص للطالبات في المدن الجامعية. وشددت الجامعة على ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المحددة للكشف، والتي تم حجزها مسبقًا عبر الموقع الإلكتروني المخصص لهذه الخدمة.

وفي تصريح له، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الإدارة الطبية في الجامعة على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد، حيث تم تجهيز الفرق الطبية وتوفير كافة وسائل الراحة والتسهيلات لضمان سير عملية الكشف بسلاسة وكفاءة. وأضاف: "نحرص على الالتزام الكامل بمعايير الأمن والسلامة وإجراءات الوقاية، لتأمين صحة وسلامة طلابنا خلال الكشف الطبي."

من جانبه، قام الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية في مواقع الكشف الطبي، برفقة عدد من المسؤولين في الإدارة الطبية بالجامعة، من بينهم الدكتور محمود عابد، مدير عام الإدارة الطبية، والدكتورة عبير درويش، مديرة إدارة الطب العلاجي، والدكتور موفق باهر، مدير إدارة طب الأسنان. وتم خلال الجولة التأكد من سير العمل والتزام الفرق الطبية بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقد أوضحت الجامعة أن عملية التسجيل للكشف الطبي تتم بشكل إلكتروني عبر الموقع الخاص بها، حيث يقوم الطلاب بتسجيل بياناتهم وطباعة استمارة الكشف التي تتضمن الموعد المحدد لكل طالب. كما أكدت الجامعة على ضرورة إحضار الطلاب للمستندات المطلوبة، والتي تشمل استمارة الكشف الطبي المطبوعة، وصورة من بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.

ويشمل الكشف الطبي تخصصات متعددة، منها الباطنة، الجلدية، الرمد، والأسنان. كما خصصت الجامعة مكتبًا لمساعدة ذوي الهمم من الطلاب والطالبات لضمان سهولة إتمام إجراءات الكشف الطبي لهم في مبنى 4 المخصص للطالبات.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة تشدد على ضرورة سداد رسوم الكشف الطبي بشكل إلكتروني عبر موقع التسجيل، وذلك لضمان سلاسة الإجراءات وتفادي التكدس. تأتي هذه الجهود في إطار حرص جامعة حلوان على تقديم خدمات متميزة لطلابها، وتهيئة المناخ المناسب لهم لبداية عام دراسي جديد بأمان وكفاءة.