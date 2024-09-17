نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تستقبل 39 ألف طالب في اختبارات القدرات للعام الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة حلوان عن استقبال 39،078 طالبًا وطالبة من مختلف المحافظات المصرية لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بعدد من كليات الجامعة. تشمل الاختبارات طلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة، والشهادات الفنية، حيث تستعد الجامعة لاستقبال عام دراسي جديد مميز بالكفاءات الأكاديمية.

كلية الفنون الجميلة كانت من أكثر الكليات التي شهدت إقبالًا كبيرًا، حيث تقدم 13،836 طالبًا وطالبة لأداء اختبارات القدرات. وقد توزع هؤلاء الطلاب بين أقسام الفنون والعمارة، حيث بلغ عدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة 13،181 طالبًا، منهم 7،492 طالبًا في قسم الفنون، و5،689 طالبًا في قسم العمارة. كما تقدم 380 طالبًا وطالبة من الشهادات المعادلة، بواقع 205 في الفنون و175 في العمارة. ومن الشهادات الفنية، تقدم 275 طالبًا، منهم 2 في الفنون و273 في العمارة.

أما كلية الفنون التطبيقية، فقد استقبلت 10،591 طالبًا وطالبة، منهم 9،831 من طلاب الثانوية العامة، و239 من الشهادات المعادلة والأجنبية، و521 من الشهادات الفنية. وتميزت هذه الكلية بارتفاع أعداد الطلاب المتقدمين من مختلف التخصصات، ما يعكس التنوع الكبير في اهتمامات الطلاب الفنية والصناعية.

وفي كلية علوم الرياضة بنين، تقدم 6،633 طالبًا لأداء الاختبارات، منهم 6،591 من طلاب الثانوية العامة، و42 من الشهادات المعادلة. أما كلية علوم الرياضة بنات، فقد استقبلت 4،541 طالبة، منهن 4،500 من الثانوية العامة، بالإضافة إلى 41 طالبة من برنامج معلمي التربية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبها، استقبلت كلية التربية الموسيقية 605 طالبًا وطالبة، معظمهم من طلاب الثانوية العامة بواقع 602 طالبًا، إلى جانب 3 طلاب فقط من الشهادات المعادلة. في حين استقبلت كلية التربية الفنية 2،717 طالبًا وطالبة، منهم 2،707 من الثانوية العامة، و10 من الشهادات المعادلة.

تعكس هذه الأرقام مدى الإقبال الكبير على الكليات العملية والفنية بجامعة حلوان، والتي تعد واحدة من أبرز الجامعات المصرية التي تقدم تخصصات متميزة في الفنون، الرياضة، والتربية. وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير برامجها الأكاديمية لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الطلاب، بهدف تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.