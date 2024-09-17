نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس “حريات الصحفيين”: تطلّعاتنا لملف للحريات تحوّلت مؤخرًا إلى سلبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلّط محمود كامل رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الضوء على التحديات التي تواجه اللجنة وخطة العمل المقبلة، مؤكدًا أهمية هذا الملف في الفترة القادمة.

وأوضح "كامل"، أن تقرير لجنة الحريات لعام 2023، أشار إلى مؤشرات إيجابية كانت تبعث على التفاؤل، إذ كانت النقابة تأمل في تحقيق المزيد من التحسن فيما يتعلّق بالحريات الصحفية.

وأشار إلى أن تلك المؤشرات تحوّلت إلى سلبية مؤخرًا؛ حيث كانت تطلّعات النقابة تنصب على الإفراج عن الصحفيين/ات المحبوسين/ات وتحرير سجناء الرأي، إلا أن هذه الأهداف لم تتحقق بعد.

وأكد رئيس لجنة الحريات، أن اللجنة ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة، بدعم كامل من نقيب الصحفيين خالد البلشي، للعمل على تحقيق مطالب النقابة في تحسين وضع الحريات.

جاءت هذه تصريحات خلال حلقة بحثية نظّمتها لجنة الحريات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول إعداد تقرير الحريات في نقابة الصحفيين المصريين.

شارك في الحلقة نقيب الصحفيين خالد البلشي، وأعضاء من مجلس النقابة، ومنير زعرور مدير السياسات والبرامج للعالم العربي والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى جانب مجموعة من الصحفيين/ات، المحامين/ات، والباحثين/ات المهتمين/ات بدعم الحريات الصحفية.