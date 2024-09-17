توزيع منهج العلوم لرابعة وخامسة وسادسة ابتدائي بالعام الجديد - مستندات

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج العلوم لطلاب المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي للعام الدراسي 2024/2025 المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل 21 سبتمبر وفقًا للخريطة الزمنية الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن توزيع منهج العلوم بالفصل الدراسي الأول يبدأ من 21 سبتمبر الجاري حتى 21 ديسمبر 2024، إضافة إلى تخصيص أيام للمراجعة بنهاية المنهج قبل أداء الطلاب امتحان الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقه يناير المقبل.



أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسي الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربي والقوميات 21 سبتمبر الجاري وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالي 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.