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التعليم تعلن توزيع منهج العلوم لطلاب المرحلة الإعدادية بالعام الدراسي الجديد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تعلن توزيع منهج العلوم لطلاب المرحلة الإعدادية بالعام الدراسي الجديد في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج العلوم للمرحلة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2024/2025، والمقرر أن يبدأ السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر 2024 وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

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وجاء توزيع منهج العلوم للمرحلة الإعدادي للصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي، بداية من شهر سبتمبر وحتي شهر ديسمبر حيث تم تخصيص شهر يناير للمراجعة العامة والامتحان العملي وامتحانات الفصل الدراسي الأول.

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ويعد الصف الأول الأعدادي، مناهج جديده ضمن نظام التعليم الجديد 0.2، بجميع المواد الدراسية للصف الأول الأعدادي بالعام الدراسي الجديد 2024/2025.

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وشهدت مناهج الصف الأول الاعدادي تغييرات جذرية، تعتمد على الفهم والتحليل وليس الحفظ والتلقين.

وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر الجارى وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالي 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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