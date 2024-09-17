نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدكتور سويلم يلتقى نائبة وزير الموارد المائية الصينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على هامش فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" المنعقد في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بتشو تشنغ كينغ نائبة وزير الموارد المائية الصينية.

وقد تم التباحث حول تعزيز التعاون في مجال المياه من خلال تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، مع التركيز على مجالات التدريب وبناء القدرات والبحث العلمى ونقل التكنولوجيا، والاستفادة من الامكانيات المتميزة بالمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، كما تم التباحث حول الاستفادة من الخبرات الصينية فى استخدام تكنولوجيا حديثة للإستفادة من المياه عالية الملوحة للزراعة مع مراعاة البعد البيئى.

وقد أعرب الدكتور سويلم عن تطلعه لدعم الصين لمبادرة AWARe والتى توفر منصة للمجتمع الدولي لصياغة إجراءات ملموسة على أرض الواقع لتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه، وتتيح فرصة لتبادل المعرفة العالمية ومعالجة متطلبات واحتياجات التنمية لأقل البلدان نموًا وخاصة بالقارة الأفريقية في مختلف مجالات المياه والمناخ، مع قيام الجانب الصينى بتقديم المساعدة الفنية وتنظيم دورات تدريبية يقدمها مدربين صينيين فى "المركز الافريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA، بما يسهم فى تعزيز العلاقات الأفريقية الصينية.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الصينى للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه في شهر أكتوبر المقبل لتعزيز المناقشات وتبادل الخبرات خلال فعاليات الإسبوع.

وقد أشارت تشو تشنغ إلى أن مصر والصين تواجهان تحديات مشتركة فى مجال المياه نظرا لكونهما من أقدم الحضارات التى قامت على الزراعة المروية، مشددة على أهمية تعزيز التعاون بين كلا البلدين، كما تطرقت إلى قيام الصين بتنظيم عدد من الفاعليات الهامة خلال العام المقبل واعربت عن تطلعها لمشاركة الوزير بها.