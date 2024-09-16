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أحمد جودة - القاهرة - شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي النسخة الأولى من ترجمة معاني القرآن الكريم

أهدى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الأولى من ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية. جاء ذلك خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تم تقديم هذه الهدية كجزء من جهود الأزهر لتعريف أبناء المسلمين الناطقين بغير العربية بمعاني القرآن الكريم وتعليمهم دستور المسلمين وهدي السماء.

أهمية الترجمة الجديدة



في كلمته خلال الاحتفالية، أوضح الشيخ أحمد الطيب أن هذه النسخة هي أول ترجمة تصدر عن مركز الترجمة بالأزهر الشريف. تهدف الترجمة إلى تعريف أبناء المسلمين الذين لا يتحدثون اللغة العربية بمعاني القرآن الكريم وتعليمهم تعاليم الإسلام الصحيحة ودستور المسلمين.

حضور الاحتفالية



حضر الاحتفالية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من علماء الأزهر والأوقاف. كان الحضور مشهودًا بتواجد كبار الشخصيات الدينية والعلمية الذين أثروا في الفكر الإسلامي بجهودهم وعلمهم.

تكريم الشخصيات المؤثرة



خلال الاحتفالية، من المقرر تكريم بعض الشخصيات التي أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم، وتقديرًا لتفانيهم في العمل الدعوي. يأتي هذا التكريم كاعتراف بجهودهم في نشر تعاليم الإسلام الصحيحة وتعزيز الفكر الإسلامي المعتدل.

تعزيز التعاليم الإسلامية



ختامًا، تعكس هذه الخطوة من الأزهر الشريف جهوده المستمرة في تعزيز التعاليم الإسلامية الصحيحة ونشرها بين المسلمين في جميع أنحاء العالم، خاصة أولئك الذين لا يتحدثون اللغة العربية، مما يسهم في نشر رسالة الإسلام السمحة وتعزيز التفاهم والتعايش بين الشعوب.