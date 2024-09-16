نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة ترفع 900 حالة إشغال وتعدي على الطريق العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية علي الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين.



وتابع محافظ الجيزة جهود حي الهرم في تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات من الطريق العام لتحقيق الانضباط بشوارع اللبيني بالهرم والأربعين وزغلول وأمام سوق البطران.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي اسفرت عن فتح شارع الجمهورية بعد رفع تعديات٩٠٠ حاله تعدي واشغالات الباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام والمنشأت التجارية وإزالة الحواجز الحديدية الامر الذي كان يتسبب في الاعاقة الشديدة لحركة سير المواطنين والمركبات.

كما شهدت الحملة رفع الباعة المفترشين للطريق العام والجائلين وعربات الكارو امام سوق البطران وبمحيطة لتسهيل حركة سير المواطنين بعد تلقي شكاوي عديدة لما يتسبب به تلك الإشغالات من إعاقة مرورية.

وشدد محافظ الجيزة علي رئيس حي الهرم بالتعاون مع شرطة المرافق ومواصلة جهود منع التعديات والمتابعة الدورية للشارع لضمان عدم عودة المخالفات حيث جاءت الحملات في استجابة سريعة لشكاوي المواطنين الواردة.

وقد تم ايداع جميع المضبوطات بمستودع الإشغالات بحي الهرم بمتابعة طه عبد الصادق رئيس الحي مع اتخاذ كافه الاجراءات القانونية اللازمة.

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