نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب للإعادة بالصف الأول الإعدادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، في إطار الحرص على مستقبل الطلاب واستعدادًا للعام الدراسي الجديد 2024،2025.

وجاء نص الخطاب الصادر كالأتي: فيما يخص الطلاب الباقين للإعادة بالصف الأول الإعدادي هذا العام وتنطبق عليهم شروط القيد للعام الدراسى 2025 يتم تطبيق القرار الوزارى رقم 137 لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق على الحلقة الإعدادية.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل قرار إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على المرحلة الإعدادية بالصفوف الأول والثانى والثالث الإعدادى حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق المناهج والمقررات المنصوص عليها في صفوف الحلقة الإعدادية بكافة مدارس التعليم العام،

وأشارت وزارة التعليم إلى أن امتحان الفصل الدراسي الواحد يتضمن 30%، واختبار شهري 15%، واختبار شهري ثان: 15% على أن تكون 10 % للسلوك والمواظبة، وكراس الواجب: 10%، والاختبارات الأسبوعية: 20%..