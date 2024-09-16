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جامعة حلوان تنظم ورشة فنية لتجميل معسكرها الدائم بمرسى مطروح

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أحمد جودة - القاهرة - نظم مركز الفنون التشكيلية التابع لإدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان ورشة فنية مميزة لتجميل معسكر الجامعة الدائم بمرسى مطروح باللوحات الفنية، جاءت هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

شارك في الورشة 18 طالبًا وطالبة من المتخصصين وغير المتخصصين في مجال الفنون، حيث أنتجوا ما يقارب 30 لوحة فنية جماعية وفردية تعبر عن الهوية المصرية، وأشرف على الورشة الدكتور حسام راضي، الدكتورة منال الوكيل، والأستاذ هنداوي رمضان.

وفي إطار البرنامج، قام الطلاب بجولات وزيارات ميدانية لعدد من المزارات الشهيرة في محافظة مطروح، مما أثرى تجربتهم الفنية والثقافية.

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تمت مشاركة الطلاب تحت اشراف اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ محمد شعبان، مدير إدارة المعسكرات، والأستاذ أحمد يحيى، مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود جامعة حلوان لتعزيز المواهب الفنية لدى طلابها وإثراء المعسكر بأعمال فنية تعكس الهوية الوطنية. كما تهدف إلى تشجيع التفاعل بين الطلاب وبيئتهم المحيطة، وتنمية حس الانتماء والإبداع لديهم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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