نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر ليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 ودرجات الحرارة المتوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس لليوم الاثنين، 16 سبتمبر 2024، وأبرزت درجات الحرارة المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء، بالإضافة إلى الموعد المتوقع لارتفاع درجات الحرارة.

وفيما يلي تفاصيل الحالة الجوية والظروف المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

وفقًا للبيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود اليوم طقس حار ورطب على أغلب الأنحاء، مع ميل الطقس للحرارة والرطوبة خلال الليل.

يتوقع أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعتاد في هذا الوقت من السنة، مما يجعل الأجواء غير مريحة للبعض.

التفاصيل:

شبورة مائية: تظهر شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية. ينصح السائقون بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الظروف.

تظهر شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية. ينصح السائقون بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الظروف. فرص سقوط أمطار: توجد فرص لظهور أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة. هذه الأمطار قد تكون مصحوبة برياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء

توقع البيان أن تسجل درجات الحرارة العظمى في مختلف أنحاء الجمهورية على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تصل درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية، لكن الحرارة المحسوسة قد تصل إلى 35 درجة مئوية.

تصل درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية، لكن الحرارة المحسوسة قد تصل إلى 35 درجة مئوية. السواحل الشمالية: تسجل درجات الحرارة 30 درجة مئوية، والحرارة المحسوسة قد تصل إلى 33 درجة مئوية.

تسجل درجات الحرارة 30 درجة مئوية، والحرارة المحسوسة قد تصل إلى 33 درجة مئوية. جنوب سيناء: تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا تصل إلى 36 درجة مئوية، مع حرارة محسوسة قد تصل إلى 38 درجة مئوية.

تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا ملحوظًا تصل إلى 36 درجة مئوية، مع حرارة محسوسة قد تصل إلى 38 درجة مئوية. شمال الصعيد: تبلغ درجات الحرارة 35 درجة مئوية، في حين قد تصل الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة مئوية.

تبلغ درجات الحرارة 35 درجة مئوية، في حين قد تصل الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة مئوية. جنوب الصعيد: تسجل درجات الحرارة 40 درجة مئوية، مع حرارة محسوسة تصل إلى 41 درجة مئوية.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

أشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يبدأ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الجمعة المقبلة، 20 سبتمبر 2024.

ستشهد أغلب الأنحاء زيادة في درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلى أجواء أكثر حرارة من المعتاد في بداية فصل الخريف.

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