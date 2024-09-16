نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يوجه بسرعة تسليم باكيات سوق العياط الحضاري لبدء التشغيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة ببحث إحتياجات قسم الغسيل الكلوى بمستشفى الصف المركزى ودعم مستشفى أبوالنمرس العام بمحول كهرباء.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدورى بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دوائر البدرشين والحوامدية والعياط وأبوالنمرس والصف وأطفيح، فى إستجابة فورية لطلبات الأعضاء من الحضور لتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمواطنى الصف وأبوالنمرس.

كما ناقش المحافظ مع الحضور سبل تعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالحوامدية والبدرشين وذلك من خلال بحث معوقات الإنتهاء من توصيل الوصلات المنزلية بقرى الشيخ عتمان وأم خنان وموقف تشغيل محطة مياه الحوامدية.

وشدد المحافظ على ضرورة إسراع وتيرة العمل لإنهاء الآجراءت الخاصة بتشغيل محطة مياه الشوبك الغربى بالبدرشين لتوصيل خدمات مياه الشرب لعدد ١٤ عزبة من توابع الشوبك، بالإضافة لبحث ملفات مشروعات الصرف الصحى بقرى ميت شماس وزاوية أبو مسلم بأبو النمرس.

كما تطرق الحضور لبحث ملف المنطقة الصناعية بجرزا لمحاولة تحقيق الإستفادة القصوى منها، بالإضافة لمتابعة مشروع الإسكان الإجتماعى بالقرية مؤكدا على سرعة بدء إجراءات تسليم عقود باكيات السوق الحضارى بالعياط إستعدادا للتشغيل الفعلى له.

حضر الإجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومدير المديريات والأجهزة والإدارات المعنية.