نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المعلمين تثمن قرار محافظ المنيا التصديق على إقالة مدير إدارة دير مواس التعليمية وإحالته للتحقيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تثمن نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، قرار اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بالتصديق على إنهاء تكليف مدير إدارة دير مواس التعليمية وعزله من منصبه، وإحالته للتحقيق، استجابة للمذكرة التي تقدمت بها النقابة، والتي أوضحت تسبب مدير إدارة دير مواس، بوفاة المعلم إسماعيل حلمي مدير التعليم الإعدادي والثانوي، متأثرًا بأزمة قلبية نتيجة تعرضه للاهانة الشديدة من مدير الإدارة والتي لم يتحملها ووافته المنية.

وأكدت نقابة المعلمين أن الحفاظ على كرامة المعلم وصون حقوقه، أحد ركائز العمل النقابي، وهدف أساسي تسعى دائمًا النقابة لتحقيقه.

وطالبت النقابة جميع مسئولي وزارة التربية والتعليم، الحرص على المعلم وصون كرامته، وعدم تعرضه للإهانة، وإن أي عمل داخل المؤسسات التعليمية له قواعد يجب إتباعها بما يضمن الرضا النفسي والوظيفي.

وأشارت نقابة المعلمين، إلى أن المذكرة التي تقدمت بها فرعية النقابة بملوى ودير مواس برئاسة حمادة النقيب، للمحافظ اللواء عماد كدواني، تضمنت جميع تفاصيل الواقعة وشهادات عدد من زملاء الفقيد الذين حضروا وقائع الأزمة، كما تضمنت المذكرة، عدة وقائع أخرى لمدير الإدارة المعزول، واعتياده على إهانة العاملين في إدارة دير مواس التعليمية، والتي تستوجب استبعاده من العمل.