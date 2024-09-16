نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انطلاق فعاليات المنتدي العربي السادس للمياه بدولة الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنطلق منذ قليل، اليوم الأول من فعاليات "المنتدى العربي السادس للمياه"، تحت رعاية تحت رعاية جامعة الدول العربية، بمشاركة ضخمة من كبار المسئولين والخبراء وممثلي الحكومات والهيئات العربية والدولية أبرز الموضوعات الإقليمية الهامة المتصلة بالمياه، بما في ذلك الاستعراض المتعمق للإجراءات المستقبلية الواجب اتخاذها لاستدامة المياه والحفاظ على أمن العرب المائي، ووضع "خارطة طريق" نحو مستقبل مستدام.

وشهدت الجلسة الافتتاحية المشتركة للمنتدى والمؤتمر العالمي للمرافق الذي شهده الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي وأكثر من ١٥ وزيرا و١٤٠٠ مندوب وخبير و٢٨٠ متحدثا في مجالات المياه والمرافق تأكيد قادة المنطقة على أهمية الحفاظ علي الأمن الغذائي والمائي العربي والتوسع مشاريع تحلية المياه باعتبارها ضرورة ملحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الخليج لتلبية الطلب المتزايد على المياه، وذلك مع زيادة انتاجية المياه وتحسين جودتها من خلال الحد من التلوث.

وكان قد أوضح الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، أن المنتدى يستهدف استعراض أحدث الحلول والتقنيات المستقرة التي تسهم في خفض انبعاثات الكربون وزيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأداء التجاري بدعم التحول نحو مستقبل أكثر إستدامة وكفاءة في قطاع المرافق.

وأشار إلي أن المنتدى يسعى إلى تشجيع الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني على الانخراط في حوارات واقعية لمعالجة ندرة المياه واستنزاف موارد المياه الطبيعية العذبة، مع التركيز بشكل خاص على الموارد غير التقليدية للمياه، حيث يهدف المنتدى إلى جمع كافة الأطراف المعنية معًا؛ وفي الوقت المناسب؛ من أجل الشروع في تنفيذ نتائج القمة العالمية للمناخ.