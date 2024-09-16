نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يصل دولة الإمارات الشقيقة للمشاركة في المنتدى العربي السادس للمياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى الرى، اليوم الإثنين، إلى أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه".

وشارك الدكتور سويلم، فور وصوله، فى حفل إفتتاح المنتدى والمنعقد بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بالمياه بالعديد من الدول والمنظمات.

أكد وزير الري أنه حريص على المشاركة فى مثل هذا الفعاليات الإقليمية الهامة المعنية بقضايا المياه، مشيرا لأهمية هذا المنتدى فى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية بما يسهم فى مواجهة تحديات المياه وتحقيق مبادئ الاستدامة خاصة مع تحديات الزيادة السكانية والتغيرات المناخية بالمنطقة العربية.

جدير بالذكر ان "المنتدى العربى السادس للمياه" ينعقد تحت عنوان "من أجل مستقبل مائى أكثر ازدهارا وقدرة على الصمود" ويستمر حتى يوم ١٨ سبتمبر الجارى، بمشاركة أكثر من ١٢٠ خبير عالمى، لمناقشة وضع إستراتيجيات وحلول جديدة لضمان الأمن المائى الإقليمى وتعزيز الازدهار المستقبلى فى جميع أنحاء العالم العربي.