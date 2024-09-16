نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فئات العمالة غير المنتظمة المؤهلة للانضمام إلى مظلة التأمين الاجتماعي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتيح القوانين واللوائح المنظمة للتأمينات الاجتماعية في مصر الفرصة لفئات مختلفة من العمالة غير المنتظمة للحصول على معاشات بعد بلوغهم السن القانونية.

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يمكن للأفراد المنتمين إلى فئات معينة الاستفادة من مظلة التأمين الاجتماعي.

الفئات المؤهلة للانضمام إلى التأمين الاجتماعي

عمال التراحيل

تشمل هذه الفئة العمال الذين يعملون في مجال الترحيل والنقل على الطرقات.

حائزو الأراضي الزراعية

هؤلاء هم ملاك أو مستأجرون للأراضي الزراعية التي تقل حيازتهم فيها عن فدان.

المرتّلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة

تتضمن هذه الفئة الأفراد الذين يؤدون خدمات دينية مثل الترتيل والخدمة في الكنائس.

الباعة الجائلون

الأفراد الذين يبيعون منتجاتهم في الأماكن العامة دون التزام بمكان ثابت.

منادو السيارات

هؤلاء الأشخاص يقتصر عملهم على توجيه وتنسيق حركة السيارات في أماكن مختلفة.

موزعو الصحف

تشمل هذه الفئة الأفراد الذين يقومون بتوزيع الصحف والمجلات.

ملاك العقارات المبنية

هؤلاء الذين يملكون عقارات ولكن دخلهم السنوي من هذه العقارات لا يتجاوز الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

صغار المشتغلين لحساب أنفسهم

الأفراد الذين يديرون أعمالهم الخاصة بشكل مستقل وصغير.

ماسحو الأحذية المتجولون

الأشخاص الذين يقدمون خدمات مسح الأحذية في الأماكن العامة.

الصيادون

الأفراد الذين يعملون في مهنة الصيد.

محفظو وقراء القرآن الكريم

تشمل هذه الفئة الأفراد الذين يقومون بتحفيظ وقراءة القرآن الكريم.

العاملون المؤقتون في الزراعة أو في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو في المناحل

الأفراد الذين يعملون بشكل مؤقت في مجالات الزراعة أو تربية الحيوانات أو الدواجن أو المناحل.

الحرفيون

الأشخاص الذين يمارسون الحرف اليدوية أو التقليدية.

العاملون في المنازل

الأفراد الذين يعملون في المنازل في وظائف مثل الطهي والتنظيف وغيرها من الخدمات المنزلية.

أهمية الانضمام إلى التأمين الاجتماعي

الانضمام إلى مظلة التأمين الاجتماعي يوفر حماية مالية هامة للأفراد عند بلوغهم السن القانونية، مما يساهم في ضمان مستقبلهم المالي واستقرارهم الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح لهم الاستفادة من الحقوق والمزايا التي يقدمها التأمين الاجتماعي، مثل المعاشات والتأمين الصحي، مما يعزز من مستوى حياتهم.