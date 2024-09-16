نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير الطقس لليوم: الأمطار الخفيفة والرياح المعتدلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

كما يُتوقع أن تكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على أغلب الأنحاء، وذلك أيضًا على فترات متقطعة.

نسب الرطوبة اليوم

القاهرة والوجه البحري:

العظمى: 75-80%

الصغرى: 30-35%

السواحل الشمالية:

العظمى: 85-90%

الصغرى: 45-50%

شمال الصعيد:

العظمى: 50-55%

الصغرى: 20-25%

جنوب الصعيد:

العظمى: 30-35%

الصغرى: 15-20%

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة:

العظمى: 33°C

الصغرى: 24°C

العاصمة الإدارية:

العظمى: 34°C

الصغرى: 24°C

كفر الشيخ:

العظمى: 33°C

الصغرى: 23°C

المنصورة:

العظمى: 33°C

الصغرى: 24°C

دمياط:

العظمى: 32°C

الصغرى: 26°C

بورسعيد:

العظمى: 31°C

الصغرى: 26°C

الإسماعيلية:

العظمى: 35°C

الصغرى: 24°C

شرم الشيخ:

العظمى: 37°C

الصغرى: 28°C

الإسكندرية:

العظمى: 30°C

الصغرى: 24°C

العلمين:

العظمى: 30°C

الصغرى: 24°C

الغردقة:

العظمى: 36°C

الصغرى: 28°C

الفيوم:

العظمى: 35°C

الصغرى: 24°C

بني سويف:

العظمى: 35°C

الصغرى: 24°C

المنيا:

العظمى: 36°C

الصغرى: 23°C

أسيوط:

العظمى: 37°C

الصغرى: 24°C

الأقصر: