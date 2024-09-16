تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية في أول أيام بداية المدراس صدمة سبتمبر الأخيرة

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رياض - احمد صلاح - تحذيرات عاجلة من الأرصاد الجوية في أول أيام بداية المدراس..أصدرت قناة العربية تقريراً مفصلاً في 21 سبتمبر بعنوان ”تحذير طقس طارئ لليوم الأول للدراسة في مصر“ عن حالة الطقس في بداية العام الدراسي الجديد.

تحذير طارئ من من الأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا طقسًا طارئًا لأول يوم دراسي في مصر، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع مرة أخرى على معظم أنحاء البلاد.

حالة الطقس المتوقعة مع بدء العام الدراسي

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير مفصل من حالة الطقس المتوقعة تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر الجاري، حيث ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى على أغلب المناطق.

كما ذكرت أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة والرطوبة مما يسهل الشعور بالحرارة.

وفي بث تلفزيوني تحدث الدكتور محمود القياتي من المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الطقس ليوم الأحد، مؤكداً أنها تتأثر بالكتلة الهوائية الشمالية المصاحبة للمرتفعات الوسطى.

ومن المتوقع تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام الـ 5 المقبلة