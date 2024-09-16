نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024: ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من الأرصاد الجوية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تستمر حالة الطقس في مصر اليوم، الاثنين 16 سبتمبر 2024، في إظهار تقلبات كبيرة، حيث حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عودة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ما يعني أننا قد نكون على أبواب موجة حرارة جديدة تمثل مناوشات فصل الصيف الأخيرة.
سنستعرض تفاصيل حالة الطقس اليوم، والتوقعات لدرجات الحرارة، وحالة البحرين، بالإضافة إلى التنبؤات الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.
تفاصيل حالة الطقس اليوم
وفقًا للتوقعات الجوية، من المتوقع أن يكون الطقس اليوم حارًا خلال النهار ورطبًا في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية. كما يتوقع أن يكون الطقس شديد الحرارة في مناطق سيناء وجنوب البلاد.
أما خلال الليل، فإن الطقس سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا على معظم الأنحاء، ومعتدلًا ورطبًا على السواحل الشمالية.
الطقس في مناطق مختلفة
- شمال غرب مصر: يتوقع أن تتكون مجموعة من السحب المنخفضة والمتوسطة، مع فرص لهطول أمطار متقطعة على فترات.
- القاهرة الكبرى والوجه البحري: نشاط معتدل للرياح، مما قد يخفف من حدة الحرارة نسبيًا.
- جنوب سيناء وجنوب الصعيد: الرياح ستكون نشطة، خصوصًا في المناطق المكشوفة، مما قد يؤدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة.
حالة البحرين:
- البحر الأبيض المتوسط: من المتوقع أن يكون البحر في حالة معتدلة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
- البحر الأحمر: يتوقع أن يكون البحر في حالة معتدلة، مع ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
- القاهرة: 33 درجة مئوية نهارًا، 24 درجة مئوية ليلًا.
- 6 أكتوبر: 34 درجة مئوية نهارًا، 23 درجة مئوية ليلًا.
- بنهــــا: 33 درجة مئوية نهارًا، 24 درجة مئوية ليلًا.
- دمنهور: 32 درجة مئوية نهارًا، 24 درجة مئوية ليلًا.
- وادي النطرون: 34 درجة مئوية نهارًا، 24 درجة مئوية ليلًا.
- كفر الشيخ: 33 درجة مئوية نهارًا، 23 درجة مئوية ليلًا.
- المنصورة: 33 درجة مئوية نهارًا، 24 درجة مئوية ليلًا.
- الزقازيق: 35 درجة مئوية نهارًا، 24 درجة مئوية ليلًا.
- شبين الكوم: 33 درجة مئوية نهارًا، 23 درجة مئوية ليلًا.
- طنطا: 32 درجة مئوية نهارًا، 23 درجة مئوية ليلًا.
- دمياط: 32 درجة مئوية نهارًا، 26 درجة مئوية ليلًا.
- بورسعيد: 31 درجة مئوية نهارًا، 26 درجة مئوية ليلًا.
- الإسماعيلية: 35 درجة مئوية نهارًا، 24 درجة مئوية ليلًا.
- السويس: 35 درجة مئوية نهارًا، 24 درجة مئوية ليلًا.
- العريش: 33 درجة مئوية نهارًا، 23 درجة مئوية ليلًا.
- رفح: 31 درجة مئوية نهارًا، 23 درجة مئوية ليلًا.
- رأس سدر: 34 درجة مئوية نهارًا، 25 درجة مئوية ليلًا.
- نخل: 32 درجة مئوية نهارًا، 17 درجة مئوية ليلًا.
- كاترين: 28 درجة مئوية نهارًا، 15 درجة مئوية ليلًا.
- الطور: 33 درجة مئوية نهارًا، 26 درجة مئوية ليلًا.
- طابا: 32 درجة مئوية نهارًا، 25 درجة مئوية ليلًا.
- شرم الشيخ: 37 درجة مئوية نهارًا، 28 درجة مئوية ليلًا.
- الإسكندرية: 30 درجة مئوية نهارًا، 24 درجة مئوية ليلًا.
- العلمين: 30 درجة مئوية نهارًا، 24 درجة مئوية ليلًا.
- مطروح: 29 درجة مئوية نهارًا، 24 درجة مئوية ليلًا.
- السلوم: 30 درجة مئوية نهارًا، 23 درجة مئوية ليلًا.
- سيوة: 34 درجة مئوية نهارًا، 25 درجة مئوية ليلًا.
- رأس غارب: 35 درجة مئوية نهارًا، 28 درجة مئوية ليلًا.
- الغردقة: 36 درجة مئوية نهارًا، 28 درجة مئوية ليلًا.
- سفاجا: 37 درجة مئوية نهارًا، 28 درجة مئوية ليلًا.
- مرسى علم: 37 درجة مئوية نهارًا، 28 درجة مئوية ليلًا.
- شلاتين: 36 درجة مئوية نهارًا، 29 درجة مئوية ليلًا.
- حلايب: 33 درجة مئوية نهارًا، 28 درجة مئوية ليلًا.
- أبورماد: 34 درجة مئوية نهارًا، 27 درجة مئوية ليلًا.
- رأس حدربة: 34 درجة مئوية نهارًا، 28 درجة مئوية ليلًا.
- الفيوم: 35 درجة مئوية نهارًا، 24 درجة مئوية ليلًا.
- بني سويف: 35 درجة مئوية نهارًا، 24 درجة مئوية ليلًا.
- المنيا: 36 درجة مئوية نهارًا، 23 درجة مئوية ليلًا.
- أسيوط: 37 درجة مئوية نهارًا، 24 درجة مئوية ليلًا.
- سوهاج: 38 درجة مئوية نهارًا، 25 درجة مئوية ليلًا.
- قنا: 40 درجة مئوية نهارًا، 27 درجة مئوية ليلًا.
- الأقصر: 41 درجة مئوية نهارًا، 27 درجة مئوية ليلًا.
- أسوان: 41 درجة مئوية نهارًا، 28 درجة مئوية ليلًا.
- الوادي الجديد: 40 درجة مئوية نهارًا، 26 درجة مئوية ليلًا.
- أبوسمبل: 40 درجة مئوية نهارًا، 28 درجة مئوية ليلًا.