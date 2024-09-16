نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024: تحذيرات بعودة ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرات صيفية أخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من عودة ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء في مصر اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، مما يشير إلى أننا على موعد مع المناوشات الأخيرة لفصل الصيف قبل دخول فصل الخريف.

يأتي هذا التحذير مع تغير في حالة الطقس وارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ، وخاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

تشهد مصر اليوم طقسًا متقلبًا يختلف بين المناطق. حيث سيسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما سيكون الطقس شديد الحرارة في مناطق سيناء وجنوب البلاد.

أما خلال الليل، فسيكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على أغلب المناطق، بينما سيكون معتدل الحرارة ورطبًا على السواحل الشمالية.

من جانب آخر، تشير خرائط الطقس إلى تشكل السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق شمال غرب مصر، خاصة في مطروح، مع توقعات بوجود فرص لسقوط أمطار متقطعة على بعض المناطق.

نشاط الرياح المتوقع اليوم

من المتوقع أن تشهد بعض مناطق الجمهورية نشاطًا للرياح المعتدلة، خاصة على مناطق مثل القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

يتركز نشاط الرياح بشكل خاص في المناطق المكشوفة مما قد يؤدي إلى تحسن في الشعور بدرجات الحرارة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تشير التوقعات إلى أن كلا البحرين سيكونان في حالة معتدلة:

البحر المتوسط: ارتفاع الموج سيتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، مع رياح سطحية شمالية غربية.

البحر الأحمر: سيشهد ارتفاعًا في الموج يتراوح ما بين متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية ستكون أيضًا شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المحافظات

نستعرض فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024، وهي كالتالي: