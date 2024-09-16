نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد غلق المحلات 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب بداية التوقيت الشتوي في عام 2025، يترقب الكثيرون التغييرات التي ستطرأ على مواعيد غلق المحلات التجارية في مختلف أنحاء البلاد. يُعد التوقيت الشتوي من الفترات التي تشهد تحولات ملحوظة في جدول الأعمال اليومية، حيث تتغير أوقات غلق وفتح المحلات لتتناسب مع الظروف الجوية وأوقات النهار الأقصر.

تأتي هذه التعديلات ضمن سلسلة من الخطوات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين تنسيق الأوقات بين الخدمات التجارية والحياة اليومية للمواطنين. سنستعرض في هذا التقرير تفاصيل مواعيد غلق المحلات خلال فترة التوقيت الشتوي لعام 2025، بالإضافة إلى كيفية تأثير هذه التغيرات على الأنشطة التجارية والمستهلكين.

بدء التوقيت الشتوي

مع بدء التوقيت الشتوي، ستشهد مواعيد غلق المحلات التجارية ومراكز الخدمات بعض التعديلات الهامة. وفقًا للتعديلات الجديدة، ستفتح المحلات التجارية أبوابها من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً، مع تمديد ساعات العمل إلى الساعة الحادية عشر مساءً في أيام الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية. وبذلك، ستنخفض ساعات العمل بمقدار ساعة واحدة مقارنةً بالتوقيت الصيفي الحالي.

بالنسبة للمولات التجارية

بالنسبة للمولات التجارية، ستبدأ ساعات العمل يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى منتصف الليل، مع تمديد الوقت يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. أما المطاعم والكافيهات فستفتح أبوابها من السادسة صباحًا حتى منتصف الليل، مع استمرار خدمات التوصيل على مدار اليوم، بينما ستظل الورش والمحلات الحرفية تعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى السابعة مساءً، مع استثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود والخدمات العاجلة التي ستظل مفتوحة على مدار الساعة.