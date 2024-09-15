ضبط عنصر إجرامي بحوزته كميات من المواد المخدرة قيمتها 8 ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – مقيم بالقاهرة) بالإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وبحوزته (كمية لمخدر البودر وزنت 3 كيلو جرام - كمية لمخدرى "الحشيش – الآيس" – سيارة – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – 2هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (8 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.