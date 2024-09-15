نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور| ضبط قطعة أثرية نادرة قبل تهريبها عبر مطار القاهرة (انفراد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال أحد مصادرها في قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، على مجموعة من الصور والفيديو تخص قطعة أثرية نادرة كان أحد الأفراد يحاول تهريبها، وتلك القطعة عبارة عن حشوة خشبية «جزء من باب» وتدل النقوش عليها أنها ترجع إلى العصر الفاطمي.

ننفرد بنشر الصور... ضبط قطعة أثرية نادرة قبل تهريبها عبر مطار القاهرة

وتبدأ القصة عندما تم الاشتباه في أمتعة أحد المواطنين أثناء مرورها على رجال التفتيش حيث كان من بينها «كرتونة» يبدو أنها تغلف شيئًا ما وبالفحص تبين وجود قطعة من الخشب تبدو أنها أثرية، وتم عرضها على الخبراء الذين أقروا بأثريتها، وأنها تخضع للقانون 117 من قانون الآثار، وتم تحريز القطعة وهي الآن في عهدة قرية البضائع حتى انتهاء التحقيقات بواسطة النيابة.

وتجري النيابة تحقيقاتها مع المواطن الآن لمعرفة من أين أتى بتلك القطعة، حيث أنها من القطع النادرة، والغير مسجلة بأي متحف أو مخزن من مخازن الآثار، وتوصلت دوت الخليج من خلال عرض الصور على عدد من خبراء الآثار وفنون النقوش والخطوط، أنها تحمل كتابات نصها «تاريخ عهدي 403 هـ» وهو ما يدل على أنها ترجع إلى عصر الحاكم بأمر الله الفاطمي.

والنقوش على القطعة رائعة للغاية والتي تمثل غزالة في وسطها نقوش تبدو على شكل أسد، وعلى أطرافها زخارف نباتية فاطمية، والحشوة ستعتبر أحد الفتوحات الأثرية عن عصر الحاكم بأمر الله الفاطمي وهو الذي حكم مصر في الفترة من 368 إلى 411 هـ / 996 إلى 1021م

الحاكم بأمر الله الفاطمي

وهو الحاكم بأمر الله المنصور بن العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله معد بن المنصور إسماعيل بن القائم بأمر الله محمد بن عبيد الله المهدي، الحاكم الفاطمي السادس، والإمام الإسماعيلي السادس عشر،

ولد في مصر وخلف والده العزيز بالله الفاطمي في الحكم وكان عمره 11 عامًا، وتكنى بأبي علي وهي كنية أخذها بعد ميلاد ابنه علي الذي تلقب بالظاهر لإعزاز دين الله حينما تولى الخلافة بعد اختفاء أبيه.

ويعتبر البعض أن الحاكم كان آخر الخلفاء الفاطميين الأقوياء، ويقال عن صفاته الشخصية أن عيناه كانتا واسعتان وصوته جهير مخوف، واتسمت فترة حكمه بالتوتر، فقد كان على خلاف مع العباسيين الذين كانوا يحاولون الحد من نفوذ الإسماعيليين، وكان من نتائج هذا التوتر في العلاقات أن قامت الخلافة العباسية بإصدار مرسوم شهير في عام 1011 وفيه نص مفاده أن الحاكم بأمر الله ليس من سلالة علي بن أبي طالب.

بالإضافة إلى نزاعه مع العباسيين فقد انهمك أيضا الحاكم بأمر الله في صراع آخر مع القرامطة. يُمكن أن يكون تاريخ الحاكم بأمر الله مثيرًا للجدل، حيث توجد وجهات نظر متنوعة حول حياته وإرثه ما بين أنه كان حاكمًا عادلًا حالمًا، وما بين أنه كان حاكمًا مجنونًا متعسفًا.

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