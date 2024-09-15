نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان الجامعة تمتلك أكثر من 15 موقعًا في أنحاء الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والوفد المرافق له وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة ومحافظة القاهرة فى مجالات الخدمة المجتمعية.

وأشار الدكتور قنديل رئيس جامعة حلوان إلى أن الجامعة تمتلك أكثر من 15 موقعًا في أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى الجهود التى قامت بها الجامعة لرفع كفاءة المناطق المحيطة بها وتقليل التلوث في منطقة جنوب القاهرة، والتي كانت في السابق مقصدًا عالميًا لاحتوائها على تراث مهم.

كما استعرض الدكتور قنديل إمكانيات الجامعة بما في ذلك المجمع الطبي والنادي الذي يخدم العملية التعليمية والمجتمع المحيط. كما تحدث عن تشكيل فريق رياضي رسمي لأول مرة، وكذلك استعرض مجمع الفنون والثقافة الذي يسعى لأن يكون بمثابة "أوبرا جنوب القاهرة". وأكد أن الجامعة تضم 21 كلية وثلاث معاهد بالإضافة إلى 58 وحدة ذات طابع خاص، مما يجعلها مركزًا رائدًا في عدد من البرامج الأكاديمية المتخصصة.



وأكد الدكتور إبراهيم صابر خلال اللقاء على تقديره لجهود جامعة حلوان باعتبارها إحدى الجامعات العريقة بالمحافظة التى تمتلك إمكانيات متميزة تسخرها فى تقديم الخدمات التعليمية والمجتمعية لمنطقة جنوب ووسط القاهرة، مشيدًا بالدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة لخدمة البيئة المحيطة بها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة خاصة فى مجال التجميل ورفع المستوى الثقافى للمواطنين، والمشاركة في المبادرات التى تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد محافظ القاهرة على أهمية الشراكة مع المجتمع المدنى والجامعات المصرية لتنفيذ مشاريع تخدم المجتمع وتقوم بإحداث تغيير لصالح البيئة المحيطة من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ القاهرة ورئيس جامعة حلوان عددًا من المنشآت الجديدة داخل الجامعة خاصة مبانى جامعة حلوان الأهلية، كما حضرا جزءًا من بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 14 المقامة على ملاعب الجامعة.

شهد اللقاء م. أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والدكتور أحمد القزاز، رئيس حي حلوان، والدكتور حسام رفاعي، والدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة، والدكتور هابى حسنى، والدكتور ياسر لطفى، والدكتور عمر سليمان، والدكتور أحمد عليق، مستشاري رئيس الجامعة، والدكتور عمرو عبد الهادى عميد هندسة المطرية، والدكتور أحمد فاروق المدير التنفيذى للنادى، واللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة.